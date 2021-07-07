Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birlikte yaşama tecrübesini gerçekleştireceğiz

Mustafa KIRLAK/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biz Müslümanlığımızın ilkeleri ile toplumdaki sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, barışı, birlikte yaşama tecrübesini gerçekleştireceğiz. Dinimiz bunun için en önemli vasıtadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği memleketi Ordu’da, Gürgentepe Müftülüğü’nün hizmet binası ve Kur’an kursu binasının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Ali Erbaş, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Allah resulü efendimizin en önemli öğrencileri, talebeleri, Mescid-i Nebevi’nin içindeki mektepte yetişti. İnşallah Gürgentepe ilçemizin güzel çocuklarının Rabb’imizi öğrendiği, peygamberimizi öğrendiği, vatan sevgisi, millet sevgisi, birlik, beraberlik, dürüstlük, evrensel değerler, bütün bu değerlerin öğretildiği yer olacak; müftülüğümüzün içindeki 4-6 yaş Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi. Ülkemizin 81 ilinde ve 922 ilçesinde buna önem veriyoruz. Milletimizin çimentosudur dinimiz, elhamdülillah. En üst şemsiye, o şemsiyenin altında hepimiz toplanıyoruz” diye konuştu.

Çocukların yetiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Erbaş, “Biz Müslümanlığımızın ilkeleri ile toplumdaki sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, barışı, birlikte yaşama tecrübesini gerçekleştireceğiz. Dinimiz bunun için en önemli vasıtadır. İbadetlerimiz bunun için en önemli vasıtadır. Gençlerimiz, çocuklarımız daha dürüst, daha iyiliksever nasıl olabilir, daha sevgi toplumunun ferdi nasıl olabilir, daha vatansever nasıl olabilir, bayrağın sevgisini gönlünde nasıl taşıyabilir, ‘Minarelerden yükselen bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’ beyitlerinde ifade edilen o ruha nasıl sahip olabilir; gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesilen müftülük hizmet binasını ve Kur’an kursunu gezdi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -