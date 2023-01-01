Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldırdı

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Uğur ŞAHİN / İSTANBUL,(DHA) – DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılının ilk gününde Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün sabah namazında Ayasofya Camii’nde İstanbul Müftülüğü ve İstanbul Diyanet Gençlik’in düzenlediği “2023’e Huzurda Başlangıç Sabah Namazı Buluşması” programına katıldı. Sabah namazını kıldıran Erbaş, daha sonra Kur’an-ı Kerim okudu.

Sabah namazında Lokman suresinden bir sayfa okuduğunu belirten Erbaş, “Lokman A.S. Kur’an-ı Kerim’de örnek verilen ve örnek almamız gerekildiği söylenen ulu şahsiyetlerden biridir. O, çocuklarını karşısına alır ve nasihat ederdi. Nasihatlerden ve onlara çeşitli konularda telkinlerden hiç uzak durmazdı. Cenabı hak, bizim de tıpkı peygamberler gibi ve Kur’an-ı Kerim’de örnek verdiği şahsiyetler gibi olmamızı istiyor” dedi. Program, Erbaş’ın okuduğu dua ile sona erdi.

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