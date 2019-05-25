Diyalize girmeden nakil olacağını öğrenince büyük sevinç yaşadı

TRABZON’da yaşayan 4 çocuk annesi Zekiye Taşkın (58), 5 yıldır yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği sonucu artık nakil olmasını gerektiğini öğrendi.

Diyalize girmekten çok korkan Zekiye Taşkın, oğlu Şanver Taşkın’ın bağışladığı böbrekle yaşama tutundu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından yapılan böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşan Zekiye Taşkın, yüksek tansiyona bağlı gelişen böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunda diyalize gireceğini düşünerek büyük korku yaşadığını söyledi. Diyaliz hastalarının sorunlarını bildiğini belirten Taşkın, “Kayınvalidem diyalize giriyordu. Çok sıkıntı yaşamıştı. Ondan biliyordum. Diyalize girmek istemiyor ve çok korkuyordum. Doktorlar nakil yapılması gerektiğini söyleyince çok sevindim” dedi. Taşkın, hiç diyalize girmeden böbrek nakli olduğu için çok mutlu olduğunu anlattı.

‘BEN DE ÇOCUKLARIMA CANIMI VERİRİM’

Oğlu Şanver Taşkın’ın (36) bağışladığı böbrekle hayata tutunan Zekiye Taşkın, “Ben çocuklarıma gözlerimi bile veririm. Canımı veririm. Evlatlarım için ölürüm. Oğlumun canı gönülden böbreğini vermesi beni çok duygulandırdı” dedi. Bir gün oğlunun kendisine böbrek vereceğinin hiç aklına gelmediğini sözlerine ekleyen Taşkın, “Allah’a şükür oğlum böbrek verdi” diye konuştu.

‘DÜNYA BAŞIMIZA YIKILDI’

Zekiye Taşkın’ın kızı Deniz Doğan (32) ise “Ben İstanbul’da yaşıyorum. Trabzon’a gezmeye gitmiştim. Annemle kontrole gittiğimizde doktor ‘Böbreklerin bitmiş, diyalize girmen lazım’ deyince dünyalar başımıza yıkıldı” dedi.

Doktorun böbrek nakli olabileceği sözleri üzerine annesinin diyalize hiç girmeden nakle karar verildiğini belirten Doğan, “Allah razı olsun, ağabeyim ‘Ben vereceğim’ dedi. Ağabeyim genç. Çocukları var. ‘Böbreğini verince çalışabilir mi? Sağlık durumu nasıl olur?’ diye düşündük. Allah’a şükürler olsun ameliyattan 3 gün sonra ayağa kalktı. Hiç ameliyat olmamış gibi” diye konuştu.