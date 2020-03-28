Türkiye’de kronik böbrek yetmezliği çeken yaklaşık 70 bin diyaliz hastası bulunuyor. Ancak koronavirüs açısından yüksek riskli grupta yer alan bu hastalar, haftada 3 gün diyalize girebilmek için evlerinden çıkmak zorunda.

Diyaliz merkezlerine servisle giden hastaların kalabalık bir şekilde servis araçlarında bulundurulmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, hastaların mutlaka maske kullanmasını, bağışıklığı güçlendirmek için de doktor kontrolünde B ve C vitamini desteği almaları gerektiğini söylüyor.

Türkiye’de sayısı 70 binlere ulaşan diyaliz hastalarının haftada üç gün diyalize gitmesi gerektiğini vurgulayan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, koronavirüs salgını açısından yüksek risk grubunda olan kronik böbrek yetmezliği ve diyaliz hastaları ile organ nakilli hastaların ekstra korunması gerektiğini söyledi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Türkmen, şöyle konuştu:



“Ülkemiz çok olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bu salgın, kronik böbrek yetmezliği hastaları ve organ nakilli kişiler için ayrı bir zorluk oluşturuyor. 70 bine yakın hemodiyaliz hastamız var. 30 bine yakın da böbrek nakilli, ayaktan takip ettiğimiz hasta grubumuz var. Diyaliz hastaları toplumun diğer üyeleri gibi çok kolay izole edilebilen kişiler değil. Çünkü yaşamlarını sürdürebilmek için haftada üç kez diyalize gitmek zorundalar. Ev diyalizi yapan hasta sayımız maalesef çok az, 900 civarında. Bu hastaların diyaliz merkezlerine taşınması gerçekten önemli bir sorun. Özellikle Anadolu’da diyaliz merkezlerinin çoğu ilçelerde. Köylerden 20-30 kilometre mesafelerden oralara hasta taşınıyor. Her hastanın izole olarak tek tek kendi imkanları ile gitmeleri en ideali. Ama bunu yapamayacak olanlar var. O nedenle diyaliz merkezlerinin mutlaka servis sayısını artırıp araç içindeki hasta sayısını seyreltmesi gerekli. Ayrıca bu hastalar mutlaka maske kullanmalı. Her servis aracının ciddi bir şekilde dezenfekte edilmesi, özellikle yüzey dezenfeksiyonunun çok iyi yapılması gerekiyor. Hastalarımızın da evlerine dönüşlerinde çok dikkatli bir şekilde tüm giysilerini çıkarıp mümkünse hemen duş almaları, ellerini çok iyi yıkamaları gerekiyor. Hijyenik tedbirler herkes için önemli ama bizim kronik böbrek hastalarımız çok daha fazla dikkat etmek zorunda. Çünkü yakalanırsa hastalığın ağır seyretme ihtimali çok yüksek olan bir grup.”