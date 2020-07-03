Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktan oldum olası nefret ederim. Ancak bilgi sahibi olmaya geçmeden, ayın olayı “Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılında yapılan yağlıboya portresinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kararıyla İBB tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan bir müzayededen satın alınmasının “her şey çok güzel olacak” sloganıyla çok iyi uyumlandığını kapaktan söyleyeyim.