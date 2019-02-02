Dışişleri Bakanlığı: Yeni hükümetin dost ve kardeş Lübnan halkına hayırlı olmasını diliyoruz

Lübnan’da, Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan yeni Lübnan Hükümeti, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Lübnan’da 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri’nin Lübnan’daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan Hükümeti’nin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.