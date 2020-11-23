Dışişleri Bakanlığı: Ankara’daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır.
Ana Sayfa Güncel Haberler Öne Çıkan AB, Alman ve İtalyan büyükelçilerine nota
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