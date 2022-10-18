Dışişleri Bakanlığı’ndan Etiyopya’nın Tigray Bölgesindeki çatışmalara ilişkin açıklama

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ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesindeki çatışmalara ilişkin, “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, Etiyopya’da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir” açıklamasında bulundu.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ile ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde bulunan silahlı güçler arasında Kasım 2020’de başlayan çatışmalar tekrardan arttı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyoruz. Afrika Birliği’nin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfediyoruz. Türkiye, Etiyopya’da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir” denildi. (DHA)

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