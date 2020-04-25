DIŞİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75’ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 23 bin 530 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir” denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların karantina koşullarının hazırlanarak kısa sürede ülkeye getirilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, “Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. 23 Nisan’da 3, 24 Nisan’da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘ABD’DE VAKA SAYISI 856 BİN 209’

Açıklamada, salgının yurt dışındaki seyrine ilişkin de bilgilere yer verilerek şöyle denildi:

“ABD’de 23 Nisan tarihi itibarıyla teyitli toplam vaka sayısı 856 bin 209, ölü sayısı 47 bin 272 olarak açıklanmıştır. Belçika’da vaka sayısı 42 bin 797, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 490 olmuştur. Birleşik Krallık’ta vaka sayısı 133 bin 495’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 100’e yükselmiştir. Sağlık Bakanı Matt Hancock, sokağa çıkma düzenlemesinin hafifletilmesini teminen, Güney Kore ve Singapur’da başarılı sonuçlar verdiği bilinen ve COVID-19 vakalarının temas ettiği bireyleri tespitine dayanan stratejiyi hayata geçirmek üzere 15 bin kişilik bir ‘temas izleme gücü’ oluşturulmasına hazırlanıldığını duyurmuştur.”