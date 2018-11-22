Ana Sayfa Video Haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mogherini ve Hahn ile bir araya geldi Video Haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mogherini ve Hahn ile bir araya geldi YazarEditör -22 Kasım 2018 4 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mogherini ve Hahn ile bir araya geldi http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2018_11/2018_11_22/2115930/ankara_disisleri_bakani_mevlut_cavusoglu_mogherini_ve_hahn_ile_bir_araya_geldi.mp4 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber Kılıçdaroğlu Seçim bildirgemize de koymuştuk, asgari ücret en az 2200 TL olmalı Video Haber 23 öğrencinin taciz iddiası protesto edildi Video Haber Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildiFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,117BeğenenlerBeğen48TakipçilerTakip Et5,226TakipçilerTakip Et7,212TakipçilerTakip Et9,385TakipçilerTakip Et132AboneAbone Ol HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 12.5 ° C 13 ° 12 ° 66 % 3.1kmh 75 % Per 15 ° Cum 8 ° Cts 7 ° Paz 8 ° Pts 9 ° @sonsozgazete5.226 TakipçilerTakip Et
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