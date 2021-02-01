Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteği tamdır

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile biraraya geldi.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasına, Meclis Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu ve Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Armağan Candan’ı tebrik ederek başladı. Çavuşoğlu, KKTC ziyareti kapsamında; pandemi döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin tam olduğuna vurgu yapmak istediğini ifade etti.

“KKTC’YE 40 BİN DOZ AŞI ULAŞTIRILDI”

Yapılması düşünülen 5 + BM gayrı resmi konferansında Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda hangi tutumların sergileneceği ve hangi adımların atılacağı noktasında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere diğer yetkililerle değerlendirmeler yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un selamlarını getirdiklerini söyledi. Şu ana kadar 40 bin toz aşının KKTC’ye ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin aşı tedarikine devam ettirdikçe Yavru Vatan KKTC’ye gerekli miktarı ulaştırmaya devam edeceklerini ifade ederek, önümüzdeki süreçte KKTC Meclis’inin kendilerine vereceği desteğin de son derece önemli olduğunu belirtti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında ziyareti için Çavuşoğlu ve heyetine teşekkür etti. Sennaroğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) hasmane tutumuyla Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya devam ettiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye’nin omuz omuza olduğu müddetçe haklarımıza kimsenin dokunamayacağını kaydetti. 1974 Barış Harekatı’ndan sonra adaya barış geldiğini anımsatan Sennaroğlu, 47 yılı aşkın süredir görüşmelerin devam ettiği halde siyasi sonuca ulaşılamadığını belirtti.

“HİÇ KİMSENİN BİR 47 YILA DAHA TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR”

Sennaroğlu, “Hiç kimsenin bir 47 yıla daha tahammülü kalmamıştır” diyerek olası bir çözümde Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün olmazsa olmazları olduğunu, Kıbrıs Türk halkında bu konunun büyük bir güven teşkil ettiğini ifade etti. Pandemi sürecinin başından beri Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına koşulsuz destek sağladığını ifade eden Sennaroğlu, tıbbi malzeme yardımı, Acil Durum Hastanesinin yapımı ve aşıların gelmesi konusunda halkın Anavatanına müteşekkir olduğunu kaydetti. Sennaroğlu, “Bu bağlamda Sayın Türkiye Cumhuriyeriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a halkım adına teşekkürlerimi sunmak isterim. Ülkemizde yapacağınız çalışmaların hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Kabulde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’ın yanısıra Meclis Divan heyeti üyesi Milletvekilleri; Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Beşçeri de hazır bulundu.

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