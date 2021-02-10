Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Umman’da Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi

Umman, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Umman’a gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman’ın başkenti Maskat’ta, Umman Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi.