Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Umman’da Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi

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Umman, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Umman’a gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman’ın başkenti Maskat’ta, Umman Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi.

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