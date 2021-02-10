Umman, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Umman’a gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman’ın başkenti Maskat’ta, Umman Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi.
Ana Sayfa Dış Haberler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Umman’da Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıkardı
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de kreşe gönderdiği 2 yaşındaki kızına şiddet uygunlandığından şüphelenen anne, oyuncak ayısının içine yerleştirdiği ses kayıt cihazı ile kreşte yaşanan şiddeti ve küfürleri ortaya çıkardı. Cumhuriyet...
Şanlıurfa’da çocuklarıyla kağıt toplayan ailelere destek
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA Valiliği'nce kağıt toplayıcılığı yaparak çocukları ile birlikte dilendiği tespit edilen Suriyeli 21 aileye kira yardımı, gıda, giyecek ve eğitim...
Koronavirüs, mor renkli köyde görülmedi
Ali ÇEVİKBAŞ- Mehmet ÇINAR/ ISPARTA (DHA)- TÜRKİYE'nin lavanta bahçesi 'mor renkli köy' adıyla ünlenen Isparta'nın Kuyucak köyünde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz,...
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Ali KADINİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de yük treninin çarptığı İ.B. (28) hayatını kaybetti. Kaza, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Raylar üzerindeki bir...