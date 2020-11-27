Nijer, (DHA) – Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Nijer’e gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüştü. Çavuşoğlu, “Nijer’le savunma, sağlık, eğitim, madencilik başta olmak üzere işbirliğimizi her alanda geliştireceğiz” açıklamasını yaptı.