Nisan’da ihracat, yüzde 41.38 ve ithalat ise yüzde 28.31 oranında azaldı.

2020 yılı Nisan ayı ihracatı 8 milyar 993 milyon dolar, ithalat ise 12 milyar 957 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 3 milyar 964 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dış ticaret rakamlarında yaşanan düşüşte Corona virüs etkisine vurgu yapıldı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında “Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.

Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur.” denildi.

2020 yılının Mart ayında da ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3,13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükselmişti. Cari açıkta 5 milyar 395 milyon dolara yükselmişti.

Son iki aylık rakamlara baktığımızda Türkiye’nin ihracatı bu virüs salgınından ithalata göre çok daha fazla etkilenmiş durumdadır. Bu durum özellikle döviz talebini zorlayacak çok ama çok önemli bir olgudur.

Türkiye zaten uzun zamandır çok derin bir ekonomik kriz içinde bulunmaktaydı, ekonomide krizin derinleşmesini ihracat ve turizm sektörleri engellemekteydi.

2020 yılının Turizm sektörünün kayıp bir yıl olacağı, belki yaz ortalarından itibaren gerekli önlemleri alabilen kısıtlı sayıda tesiste yerli turiste hizmet verilebileceği görünmektedir. Yerli turist ise elbette döviz harcamayacak, harcamalarını Türk Lirası ile gerçekleştirecektir, dolayısı ile turizm sektöründen sağlanan net döviz girişi 2020 yılında fevkalade azalacaktır.

Tek seçenek olarak, elimizde geriye ihracat sektörü kalmaktadır, bu sektördeki gelişmeleri de salgının seyri ve küresel talepteki daralmanın boyutu belirleyecektir. Bizim ana ihracat pazarlarımızda ve ana ihracat kalemlerimizde talep daralması ne boyutta olacak kestirmek zor, neticede Türkiye’nin vazgeçilmez ihracat kalemleri yok, gerçi petrol fiyatlarındaki çöküş göz önüne alınırsa artık neyin vazgeçilmez olduğu bile tartışmalı bir duruma gelmiştir.

Tüm dünyada AVM’ler, turizm tesisleri kapalı iken tekstil ürünleri ne kadar vazgeçilmezdir ve Türkiye’nin ihracatçı olduğu tekstil sektörü ne kadar canlanabilir?

Dünyada otomobil satışları dip yapmış vaziyette, Türkiye bu kalemde de önemli miktarda ihracat yapıyor, acaba bu sektörün durumu nasıl olacak? Geliri ve mobilitesi azalan insanlar çıkıp yeni otomobil alacaklar mı?

Nisan ayı verilerine göre; İngiltere’de nisan ayı satışları yüzde 97 geriledi. Bu sonuç 1946’dan bu yana alınmış en kötü satış adedidir. İtalya’da da otomobil satışları yüzde 98 oranında düşmüş durumdadır. Almanya’da otomobil satışları yüzde 37.7 ile 1991 yılından bu yana en sert düşüşle karşı karşıya kalmış vaziyette.

Otomobil kullanmayan insanların yedek parça ihtiyacı olur mu? Otomotiv sektörüne yedek parça üretip, ihraç eden yan sanayinin ihracatı artar mı?

Türkiye ilaç, tıbbi malzeme, cihaz, hijyen ve temizlik ürünlerinde de net ithalatçıdır ve bu kalemlerde döviz gereksinimi epeyce yüksektir.

Türkiye’nin enerjide yaşadığı dışa bağımlılık zaten herkesin malumudur, petroldeki fiyatların düşük seyretmesi belki de ithalattaki döviz gereksinimini azaltacak tek iyi haberdir. Petrol fiyatlarının bu düşük seyri ne kadar sürecek onu da göreceğiz.

TİM Başkanı İsmail Gülle, salgının başladığı günden bu yana tarım sektörlerinin küresel salgının ortaya çıkardığı talep şoklarından en az etkilenen sektörler olduğunu belirterek “Bu sektörlerden bazıları nisan ayı ihracatlarını artırmayı da başardı. Bu süreç özellikle gıda ve medikal ürünlerin ne kadar stratejik sektörler olduğunu bizlere tekrar hatırlatması bakımından mühim.” demektedir.

Netice olarak 2020 yılında dış ticarette ve özellikle de ihracatta ciddi bir düşüş yaşanması beklenen normaldir, bu düşüşün en minumum seviyede tutulabilmesi için ekonomi yönetimi gerekli önlemleri acilen almalı ve teşvikleri derhal uygulamaya koymalıdır yoksa çok geç olur.