Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerine burs ve staj imkanı

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA,(DHA)- TİCARET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerine staj ve burs imkanı sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu okullardan mezun olan gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabileceklerdir” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen ‘Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Programda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de yer aldı. Bakan Pekcan, 22 Ekim 2019 tarihinde ‘Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü’nün imzalandığını hatırlatarak, Bakanlıklar ve TİM’in ortak çalışması ile belli okulların Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldığını ifade etti. Pekcan, “Bu okullarımızda, günümüzün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla, dış ticarete yönelik mesleki eğitim sağlanması yönünde tüm hazırlıklar ve altyapı tamamlandı. Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında, öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını, beceri eğitim ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını, öğretmenlere yönelik olarak uygulamalı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesin hedefliyoruz” dedi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI

İlk aşamada İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir’de 6 proje okulunda, 305 öğrenci ve 63 öğretmen ile yola çıktıklarını belirten Bakan Pekcan, “İlgi duyan tüm öğrencilerimize çağrı yapıyorum; Dış Ticaret Meslek Liselerine kayıt yaptırmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak adına güzel bir başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum. Tabi tüm ihracatçı birliklerimizden ve sanayicilerimizden de bu okullara destek istiyoruz. Öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimizden uluslararası kariyer yapabilme potansiyeli gördükleri öğrencilerini, Dış Ticaret Meslek Liselerine yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu okullar, hem ihracat sektörlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, hem de mezun olan gençlerimize parlak birer kariyer kapısı olacaktır. Bu okullar, ihracatçı sektörlerimiz ile bu sektörlerde istihdam edilecek gençlerimizin; sadece bugünlerine değil, geleceklerine de yapılmış oldukça vizyoner bir yatırımdır” diye konuştu.

‘81 İLDEKİ İHRACATÇILAR İÇİN İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLECEK’

‘Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ projesinin, Türkiye’nin ihracat serüvenini, yeni nesiller üzerinden geleceğe taşıma projesi olduğuna dikkat çeken Bakan Pekcan, şöyle konuştu: “Ticaret Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve TİM’in destekleri ve iş birliğinde, ülkemiz ihracatının sadece bugününe değil, yüz yıl sonrasına da yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz. Meslek Liseleri ile ilgili bu projemiz, Bakanlığımızın diğer projeleri ile oldukça uyumlu bir projedir. ’81 ilde İhracata İlk Adım Programı’mızla, ihracatımızı ülkemiz geneline yayıyoruz. Yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz Dış Ticaret Meslek Liselerimiz de 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun olan gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabileceklerdir.”

BAKAN SELÇUK: ‘AMACIMIZ İHRACATA YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ İLE KATKI SUNMAK’

Milli Eğitim Bakanı Selçuk is,e Ticaret Bakanlığı ve TİM ile dış ticareti geliştirmek için nitelikli işgücünün yetiştirilmesi konusunda bir işbirliği oluşturmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Amacımız, ülkemizin müreffeh yarınlarına katkı sağlayacağına inandığımız ihracatın, niceliğine ve niteliğine yetişmiş iş gücü ile katkı sunmak. Dış ticaret sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamayı, okul ile özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve alan öğretmenlerimizin yeterliliklerini artırmayı hedefliyoruz. İhracat, Türkiye’nin büyümesindeki itici güçtür; daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha fazla vergi geliridir. Artık her düzeydeki firmamızın, özellikle KOBİ’lerin dış ticaret bilgilerine gereksinimi bulunmakla beraber bunu sağlayacak ve sektöre hizmet verecek nitelikli personel ihtiyacı da aşikardır. Biz bu ihtiyaca binaen ‘muhasebe’ ve ‘finansman’ alanında 62 bin 484 öğrenciye 4 bin 6 öğretmen ile eğitim veriyoruz. İş birliği protokolümüzle eğitim verdiğimiz bir diğer dal ise Dış Ticaret Ofis Hizmetleri’dir. Bu kapsamda da dış ticaretin öne çıktığı İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mersin illerimizde toplam 6 okulda 305 öğrencimiz eğitim almakta ve 63 öğretmenimiz de görev yapmaktadır. Bu iş birliğinin tarafları olarak çok iyi biliyoruz ki; ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan mesleki ve teknik eğitimi her gün biraz daha ileriye götürmek mesuliyetindeyiz.”

Konuşmaların ardından ‘Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokolü’ imzalandı.

