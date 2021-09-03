DIŞ TİCARET AÇIĞI NASIL KAPANIR?

Ticaret Bakanlığı verilerine göre öncü dış ticaret açığı Ağustos ayında 4,3 milyar dolar oldu. Bir önceki makalemde de dış ticaret açığının Temmuz ayında bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 51,3 artarak 2 milyar 827 milyon dolardan 4 milyar 278 milyon dolara çıktığını anlatmıştım.

Görülüyor ki ortada bir sorun var ürettiğimizden fazlasını tüketiyor ve dış ticaret açığı veriyoruz pekâlâ, bu sorunu gidermek için ne yapmak gerek?

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Sorunun yanıtı aslında çok basit; hem daha fazla üreteceksin hem de daha az tüketeceksin, üretiminin tüketimine yetmesini sağlayacaksın.

Aslında bu dahi yetmez çünkü dövizle borcun var ve bu yüzden de eski borçlarını ödeyebilmek için dış ticaret fazlası vererek döviz de kazanmak zorundasın.

Gördüğünüz gibi ne yapılması gerektiği belli ve bunu söylemek çok kolay da yapmak söylendiği kadar kolay değil.

Üretimi arttırmak çok zor bir iştir! Hele hele de serbest pazar ekonomisinde teknoloji, tasarım ve fiyat olarak rekabet edebilecek katma değeri yüksek ürünler üretebilmek kolay bir şey değildir, bu iş çok ciddi bir üretim bilgi ve becerisi gerektiriyor.

Üretim bilgi ve becerisine sahip nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak bu yüzden çok önemlidir. Birçok kişi Almanya ve Japonya gibi 2. Dünya savaşından yenilerek çıkmış yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş ülkelerin nasıl hızla toparlanıp kalkındığını merak eder. İşte bunun sebebi bu ülkelerin sahip olduğu nitelikli insan kaynaklarıdır. Fabrikaları yıkılmış, tarlaları yakılmış hatta ülkeleri işgal edilmiş olsa dahi bu nitelikli insan kaynaklarını kaybetmedikleri için kısa sürede toparlandılar, fabrikalarını inşa edip tarlalarını tekrar yeşertebildiler.

Türkiye’nin en önemli sorunu işte bu üretim yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli insan kaynaklarındaki eksikliktir.

Biliyorum bu kabul ve itiraf edilmesi zor bir husus, insanlar parasızlıktan şikâyet etmeyi çok sever ama kimse bilgisizlik, beceriksizlik ve akılsızlıktan şikâyet etmeyi sevmez. Lakin gerçekler acıdır ve gerçekleri fark etmeden sorunu çözemezsiniz.

Bu noktada bir iyi bir de kötü haberim var; kötü haber, Türk insanı zekidir ve beceriklidir lakin bilgisi eksiktir. İyi haber bilgi istenirse zeki ve becerikli insanlar tarafından kolayca edinilebilen bir şeydir.

Türk devrimleri en temelde Türk insanını bilgi ve beceriye sahip, çağdaş toplumların bireyleri ile rekabet edebilecek nitelikli insan yetiştirmeye yönelik bir aydınlanma devrimidir.

Ne yazık ki bu devrimlere ihanet edilmiştir, devrimler tavsatılmış ve nitelikli insan gücü yetiştirme politikaları uzun süre önce rafa kaldırılmıştır. Nitelikli insanları gütmek ve sömürmek kolay olmadığı için iç ve dış egemen güçler nitelikli insan yetiştirme projesini sabote etmişlerdir.

Nitelikli insan gücü:

A. Teknoloji

B. Tasarım

C. Organizasyon

Bilgisine sahip olmalıdır.

Teknoloji ancak bilimsel eğitim ile yetiştirilen insan gücü tarafından yaratılabilir!

Tasarım ancak sanat eğitimi almış kişilerce yaratılabilir!

Organizasyon özellikle de takım halinde çalışma yeteneği ise ancak spor eğitimi ile kazanılabilir!

Sonuç olarak nitelikli insan gücü yetiştirmek tam manası ile bir eğitim sorunudur. Eğitim politikalarınız doğru değilse hiçbir şekilde yeterli sayıda nitelikli insan gücü yetiştiremezsiniz.

Ayrıca nitelikli insan gücü yetiştirmek dahi üretimi arttırmak için yeterli değildir. Bu insanların yaşamak ve üretmek isteyeceği toplumsal iklimi de oluşturmanız gerekir.

Görüldüğü gibi bunlar zor ve uzun vadeli işler.

Dış ticaret dengesini sağlamak için geriye tüketimi kısmak kalıyor ki seçimlerde sandık başına giden yönetimlerin tüketimi kısma gibi bir şansı son derecede zayıftır.

İşte bu yüzden bu sorunun çözümü ve bu kısır döngüyü kırmak kolay değil.