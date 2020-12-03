Dış ticaret açığı artıyor

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre Kasım ayında öncü dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155,4 artışla 5,07 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş bulunuyor.

Bu verilere göre Kasım ayında Türk ekonomisinde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre çok hızlı bir artış kaydetti.

Bu dönemde İhracat, yüzde 0,95 düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Döviz kurlarının bu seviyelerde olmasına rağmen ihracat düşerken ithalatın artması son derecede dikkat çekici bir olaydır.

Açıklanmış bulunan bu verilere göre Kasım’da dış ticaret hacmi de yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan bu verilere göre Ocak-Kasım dönemi dikkate alındığında ihracatta yıllık bazda yüzde 8,3’lük gerileme kaydedilmiş bulunuyor. Bu dönemde ihracat 151,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise aynı dönem itibariyle yıllık yüzde 3,6 artış kaydetti ve 197,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan bu rakamlara göre Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,5 artışla 45,3 milyar dolar olmuş oldu.

Kasım ayındaki 21 milyar 158 milyon dolar ithalat 2020’nin en yüksek aylık ithalatı oldu. 37 milyar doları aşan dış ticaret hacmi de aynı şekilde bu yılın en yükseği ve 2020 yılı için dış ticaret açığının 50 milyar dolar civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Sorun büyük hem de çok büyük, ürettiğimizden çok ama çok fazlasını tüketiyoruz. Bu tüketim elbette ki borçlanmaya dayalı bir tüketimdir ve peşinen söyleyeyim bu hiçbir şekilde sürdürülebilir bir durum da değildir.

Bu coğrafyada benzer politikalar daha önce de uygulandı ve bu politikalar sonucunda ilk olarak 1881’de Osmanlı zamanında Abdülhamit ve ikinci olarak da 1958’de Cumhuriyet döneminde Adnan Menderes iktidardayken devlet iflas etti, morotoryum açıkladı.

1881 iflası sonucunda kurulan Düyun-u Umumiye ve bu idarenin kurduğu Reji idaresi halka kök söktürmüş, anasından emdiği sütü burnundan getirmişti. Kendi tarlasında ektiği biçtiği, anasının, karısının, kızının, bacısının toplaşıp ipe dizerek kuruttuğu tütünün yarım kilosunu Reji idaresine teslim etmedi diye on binlerce köylü Reji kolcuları tarafından alnının şakından vurulup infaz edilmişti.

Köylü kendi içeceği tütünü önce rejiye 3 kuruşa verir, sonra 10 kuruşa geri alırdı. Bir köyden başka bir köye izinsiz tütün ve tuz taşımanın cezası çok ağırdı. Ufacık çocuklar Reji’nin fabrikalarında zorla çalıştırıldı.

Örneğin; Gidelim gidelim de Halil`im Çökertme`ye varalım/ Kolcular geliyor Halil`im nerelere kaçalım / Teslim olmayalım da Halil’im aman kurşun saçalım…

Reji İdaresine tütün satmayıp, İstanköy`de sattıran Bodrum çiftçilerine kaçakçılık yaparak yardımcı olan Halil Efe’nin destanlaşan hikâyesini anlatır. Efenin Reji Kolcuları tarafından acımasızca öldürülüşü üzerine halk bu türküyü yakmıştır.

Halkın Reji Şirketi’ne karşı başvurduğu en önemli direnme ve çözüm yolu kaçakçılıktır! Ayınga kaçak tütün anlamına gelir, Eskişehir yöresinden derlenen Ayıngalar türküsü yakalanan bir tütün kaçakçısının idamını anlatmaktadır…

Gönen tütüncülerinin Reji’ye karşı verdiği onurlu mücadeleyi ve bu uğurda yakılan “Debboy Önünde Diken” türküsünü bir başka örnek olarak verebiliriz.

Karaşar Zeybeği Beypazarı Karaşar köyü’ne ait bir türküdür, bu türküde Reji idaresine karşı bir başka direnişin ve bu direniş sonucunda katledilen beş kardeşin hikayesini anlatılır.

Türk halkı 1881 iflası sonucunda çok ama çok acı çekmiştir, bu acıları türkülerine nakşederek unutulmaz kılmıştır; bizde unutmayalım, unutturmayalım.

Bir diğer iflas ise 1958 yılında yaşandı özellikle sağ cenah Adnan Menderes’i yere göğe koyamaz, lakin ülkeyi nasıl bir iflasa sürüklediğini hiç anlatmazlar. 1958 yılında devlet borçlarını ödeyememiş ve morotoryum ilan etmek zorunda kalmıştı. Dolar kuru bir gecede 2 lira 80 kuruştan 9 liraya devalüe edilmek zorunda kalındı. Sonuçta IMF ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 25 milyon IMF’den, 250 milyon ABD’den, 75 milyon diğer OECD ülkelerinden kredi alınmıştır da iflas öyle sona ermiştir. Yapılan anlaşma ile borçların yapılandırılması ve 1971 yılına kadar taksitlendirilmesi de sağlanmıştır. Sonrası malum yaşanan iç siyasi karışıklıklar ve arkasından gelen darbe süreci.

Abdülhamit, Osmanlı ve Menderes hayranı iktidar onların yolundan aynı uçuruma doğru ilerlemektedir, aynı iş ve eylemleri yapıp benzer sonuçlar almayı ummak rasyonel akıl ve mantık ile uyuşmaz.

Hala zaman varken bu yoldan dönülmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatayım istedim…