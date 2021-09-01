Dış ticaret açığı artıyor

Dış ticaret açığı Temmuz ayında bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 51,3 artarak 2 milyar 827 milyon dolardan 4 milyar 278 milyon dolara çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmüş bulunuyor.

Türkiye sadece 2002 yılı ile 2020 yılı arasındaki 19 yılda toplam 2 trilyon 368 milyar dolar ihracat ve 3 trilyon 478 milyar dolar ithalat yapmış, sonuçta bu dönem zarfında 1 trilyon 109 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş bulunmaktadır.

Yıllara göre ithalat ihracat ve dış ticaret açığı aşağıdaki tabloda görülebilir:

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Bu tablo son derecede açık ve net olarak Türkiye’nin üretebildiğinden fazlasını tüketen bir ekonomi olduğunu göstermektedir. Ürettiğinden fazlasını tüketmek elbette ancak borçlanarak mümkün olabilmektedir ve bu yüzden de Türk ekonomisi sık sık borç krizlerine girmektedir.

Bu olgu gelip geçici bir şey de değildir, Türk ekonomisinin yapısal sorunudur ve kökleri taa Osmanlı dönemine kadar inmektedir.

Ekonomi yönetimi bu sorunu çözüp Türk ekonomisini tükettiğinden fazlasını üretebilen bir ekonomi haline getirmediği müddetçe de sorunun çözümü mümkün değildir. Gelip geçici çözüm yöntemleri sadece sorunun kronikleşmesine ve derinleşmesine yol açmakta, sorunu ortadan kaldıramamaktadır.

Ekonomimizin dünyada talebi olan, katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve tasarım içeren mal ve hizmetler üreterek bu döngüden çıkması gerekir.

Böyle bir üretim ise ancak ve ancak nitelikli insan kaynaklarına dayanarak yapılabilir. İktidar bir taraftan teknoloji ve tasarım üretebilecek nitelikli insan yetiştirmeye çabalamalı, diğer taraftan da bu nitelikli insanların yaşayıp, çalışmak ve üretmek isteyecekleri toplumsal iklimi yaratmalıdır.

Böyle bir toplumsal iklim ise 16 Nisan referandumu ile tesis edilen antidemokratik ortamda asla yaratılamaz. Bu yüzden de işe bu tek adam rejimini değiştirmek, güçler ayrılığını sağlamak ve denge denetleme mekanizmalarını kurmakla başlamak gerekir.