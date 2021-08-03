Dış ticaret açığı artıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü verilere göre dış ticaret açığı Temmuz’da yüzde 52,5 artışla 4,3 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artışla 16,4 milyar dolar ve ithalat yüzde 17 artışla 20,7 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 5,8 puan düşerek yüzde 79,2 olarak kaydedildi.

- Reklam -

Temmuz ayında dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 13,9 artarak 37 milyar 136 milyon dolar olmuştur.

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 34,9 artışla 121 milyar 358 milyon dolara ulaşmış. 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,8 artarak 268 milyar 192 milyon dolar olmuş, bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82,7 olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Muş, “Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz” dedi.

Bu AKP’li siyasilerin işlerine gelen rakamı ön plana çıkarıp işlerine gelmeyeni hiç söylememeleri ve istedikleri yönde algı oluşturmaya, kendilerini başarılı ve durumu iyi göstermeye çalışmaları açıkçası kabak tadı verdi. Böyle dememin nedeni ticaret bakanının ihracat rakamlarını ön plana çıkarma ama ithalat rakamlarını söylememe gayreti.

Açıklanan metinde ithalat rakamları açıkça telaffuz edilmiyor ama T.C. Ticaret Bakanlığı 2021 yılı Temmuz ayı veri bülteninde yayınlanan aşağıdaki tabloda rahatça görebiliyorsunuz.

GTS’ye Göre Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)

Bakan Temmuz ayında ihracatı ne kadar arttırdıklarını böbürlenerek anlatıyor, lakin ithalatın ihracattan fazla arttığından hiç söz etmiyor.

Kur bu kadar yüksek olduğu halde dış ticaret açığı artmaya devam etmektedir. Bunun en önemli sebebi imalatta kullanılan hammadde ve yarı mamul madde stoklarının erimeye başlamış olması olabilir.

Bu kur seviyesinde bile bu kadar yüksek bir dış ticaret açığı veriliyorsa işler hiç iyiye gitmiyor demektir.

Görünen o ki bu kur seviyesinde bile üretebildiğimizden çok daha fazlasını tüketmekteyiz. Bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını ben dâhil birçok ekonomist defalarca dile getirmiş bulunmaktadır.

İktidarın bu durumu tersine çevirecek, dış ticaret fazlası vermemizi sağlayacak yapısal önlemleri biran önce alması gerekmektedir. Demedi demeyin aksi takdirde borç stoku artmaya devam eder ve bir nokta gelir alınan borçlar ödenemez olur.