Diş sıkma hastalığına çene botoksu tedavisi

İSTANBUL, (DHA) – Çiğneme fonksiyonunu yerine getirilmesini sağlayan masseter kasının bazı kişilerde olduğundan daha fazla güçlü olduğunu ifade eden Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Özdal Zincir, “Bu kas özellikle geceleri istem dışı kasılarak çene eklemlerine gelen yükün çok daha fazla artmasına neden olabilir” dedi. Zincir, diş sıkma hastalığının yarattığı olumsuz etkilerin çene botoksuyla azaltılabileceğini vurguladı.

Diş sıkma hastalığının ağız içerisinde yer alan yumuşak ve sert dokulara zarar verdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özge Özdal Zincir, “Masseter kasına uygulanan çene botoksu ile bu fazla kuvvet minimalize edilerek çene eklemi üzerindeki baskı azaltılır. Çene botoksu tedavisinin; diş sıkma sorunlarını giderme, çene eklem ağrılarının azaltılması, diş gıcırdatmanın önlenmesi ve masseter kasının hipertrofisine bağlı gelişen çene genişliğinin kare görünüm formundan çıkarılması gibi birçok faydası vardır” ifadelerini kullandı.

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“ÇENE ÜZERİNDEKİ GERGİNLİK SORUNLARININ GİDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR”

Masseter kasının olduğundan büyük olmasının, yüzün alt kısmının şeklini büyük ölçüde değiştirdiğinden bahseden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nden Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Özge Özdal Zincir, “Özellikle kadınlarda estetik olarak da endişe verici olabiliyor. Bunun nedeni ise çene görünümün kareleşerek daha erkeksi bir görünüme neden olması. Masseter botoksu, diş sıkmayı sağlayan kaslardan biri olan masseter kasının hacmini azaltır. Estetik olarak çenenin küçülmesine katkı sağlarken diş sıkma ve çene üzerindeki gerginlik sorunlarının da giderilmesine yardımcı olur. Bu uygulama hastanın durumuna ve hekimin tavsiyesine göre belirli aralıklarla uygulanabilir. Çene botoksunun yapım amacı sadece estetik kaygı değil, dişlerin sıkılmasına bağlı zararların giderilmesi, kontrolsüz diş sıkmayı engellemek ve kas kasılmalarına engel olmaktır” dedi.

Çene botoksunun nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özge Özdal şöyle konuştu:

“Çene botoksu, kısa bir süre içerisinde ince uçlu iğneler ile masseter kasının içerisine hasta dişlerini sıkarkenki pozisyonda doğru noktalar tespit edilerek ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Çene botoksu ameliyat gerektirmeden uygulanır. Masseter botoksu, zaman içerisinde kasın zayıflaması nedeniyle çene köşelerindeki kare görünüm yerini daha ince ve V görünümüne bırakır.”

“TEDAVİNİN HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR”

Çene botoksu yaptırmanın en büyük avantajlarından birinin geceleri istemsizce yapılan diş sıkma probleminden kurtulmak olduğunun altını çizen Zincir, “Dişlerin yüzeyinde aşınma, kırılma gibi birçok hasarı engellemek amacıyla uygulanan bir tedavidir. Çene botoksunun etkisi hastadan hastaya farklılık göstermekle beraber kalıcılığı 4 ile 6 ay arasında sürmektedir. Çene botoksunun tespit edilen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bazı durumlarda uygulama ile meydana gelen küçük kızarıklıklar kısa süre içerisinde ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.