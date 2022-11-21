Diş hekimleri ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında bir araya geldi

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İSTANBUL, (DHA)- “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” kapsamında, Atlas Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Diş Hekimleri ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri bir araya geldi.

21-27 Kasım ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında, Atlas Üniversitesi ve İstanbul Diş Hekimleri Odası tarafından 20 Kasım Pazar günü Türk Diş Hekimliğinin 114. yılını kutlamak amacıyla Atlas Vadi Oditoryumda ‘Bilimsel Toplantı’ gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişinin ile gerçekleşen toplantıya, Diş Hekimleri ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

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Açılış konuşmaları İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük ve Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katiboğlu tarafından yapılan etkinlikte, Pera Sanat Akademisi de konser verdi.

Bilimsel Toplantı Doç. Dr. Erol Cansız ‘TME Hastalıklarına Cerrahi Bakış’ sunumu ile başlarken, Doç. Dr. Rifat Gözneli’nin ‘Temporomandibular Rahatsızlıklar ve Stabilizasyon Splinti Tedavisi’ ile Dr. Melih Şengül’ün “Okluzal Rehabilitasyon Tedavilerinde Ortopedik Stabilite” konusundaki sunumları ile devam etti.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleşen Bilimsel Toplantı katılımcılara faydalı bilgiler sağlarken, İstanbul Diş Hekimleri Odası adına Prof. Dr. Ender Kazazoğlu; Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük ve Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katiboğlu’na, etkinliğe desteklerinden dolayı plaket taktim etti.