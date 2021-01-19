Diş hekimini bıçaklayıp, 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen sanığı, istinaf mahkemesi tahliye etti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da diş çektirmek için gittiği hastanede, diş hekimi Hamdi Gören’i (55) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapse mahkum edilen M.D.’nin (20) cezası, İstinaf Mahkemesi’nce 6 yıl 3 aya düşürüldü. M.D., kararla birlikte tahliye edildi.

Olay, 2019 yılının Eylül ayında, Yıldırım ilçesindeki Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde yaşandı. Diş çektirmek için randevu alıp, hastaneye gelen M.D.’yi, diş hekimi Hamdi Gören muayene etti. Gören, M.D.’nin çekilecek dişine uyuşturmak için 2 iğne yaptı. Ancak M. D., Hamdi Gören’i, iğnelere rağmen uyuşmayan dişini çekmeye çalıştığı gerekçesiyle göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan M. D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gören ise hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda tutuklu sanık M.D., ‘kamu görevlisine karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taraflar, karara İstinaf Mahkemesi’nde itiraz etti. Müşteki avukatının itirazını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatı Erdal Yıldız’ın itirazını ise kabul etti.

İstinaf Mahkemesi’nde görülen duruşmada çok pişman olduğunu söyleyen M.D., “Doktor dişimi çekerken ağrıdığını söyledim, tepki gösterdim. O devam edince yattığım yerden başımda duran doktora bıçağı salladım. Doktoru yaralamak ya da öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sonradan şok oldum, pişman oldum. Doktorun başında bekledim, yanımızdaki hemşire odadan çıktı. Doktora zarar vermek isteseydim, o sırada eylemime devam eder, zarar verebilirdim. Doktor otururken vurmadım, bana hakaret etmedi, aramızda bir konuşma geçmedi” dedi.

Diş hekimi Hamdi Gören ise sanığın diş çekimi işleminden sonra kendisini bıçakladığını ifade ederek, “Çekim sırasında değil ben hekim masasına oturduğumda bıçaklandım. ‘Kalbimden bıçakladım’ diye bağırınca hemşire güvenliği çağırmak için odadan çıktı. O sırada yaklaşık 5 dakika odada yalnız kalmış olabiliriz, tekrar bıçaklamamış olabilir” diye konuştu.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı ise, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırıldığını ancak doktorda tek bıçak darbesi oluşu, sanığın eylemine devam edebilecek durumda olmasına rağmen devam etmemesi ve doktora tıbbi müdahaleyi engellemediği gerekçelerinin göz önüne alınarak, ‘yaralama’ suçundan hüküm kurulmasını ve tahliye kararı verilmesini istedi.

Ceza Dairesi, sanığa ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını kaldırılarak, ‘ağırlaşmış kasten yaralama’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanığı, 2 yıldır tutuklu bulunmasını dikkate alarak, tahliye etti.

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