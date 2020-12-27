Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor

Olcay DÜZGÜN-Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de diş hekimi Gülizar (29) ve Ahmet Demirkol (31) çifti, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mart ayından bu yana filyasyon ekibinde birlikte çalışıyor. Kayseri sokaklarında virüsün izini sürerek hastalığın yayılmasını önlemek için omuz omuza mücadele eden çiften Ahmet Demirkol, “Eşimle beraber çalışmam avantaj sağlıyor. Çünkü birbirimize destek oluyoruz. Sıkıntı yaşadığımızda birbirimizin eksiklerini kapatıyoruz. Birbirimizi iyi tanıdığımız için nerede ne yapacağımızı az çok tahmin edebiliyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan diş hekimi Ahmet-Gülizar Demirkol çifti, Türkiye’de mart ayında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle filyasyon ekibinde görev aldı. Filyasyon için sabah evden birlikte çıkan çift, Kayseri sokaklarında virüsün izini sürerek hastalığın yayılmasını önlemek için omuz omuza mücadele ediyor. Koronavirüse yakalanan vatandaşlara ilaçlarını vererek, karantina sürecinde yapması gerekenleri anlatan Demirkol çifti, testi pozitif çıkanlardan temaslı listesini alarak, virüsün yayılımını azaltıyor.

‘ÇALIŞMALARA EŞİMLE BERABER ÇIKIYORUZ’

Diş hekimi eşiyle birlikte yaptıkları çalışmaları anlatan Ahmet Demirkol, “Filyasyon çalışmalarına eşimle beraber çıkıyoruz. Bizim sistemimize düşen koronavirüs hastasının evine gidiyoruz. Pozitif çıkan hastayla görüştükten sonra ilaçlarını verip, temaslı listesini alıyoruz. Bunun dışında evde temaslı olan kişilere de PCR testi gerçekleştiriyoruz. Filyasyon çalışmaları özellikle kış şartlarında bizi biraz zorluyor ama vatandaşların bizi güler yüzle karşılaması, insanlığa yaptığımız faydadan dolayı çok problem yaşadığımız söylenemez” dedi.

‘EŞİMLE BERABER ÇALIŞMAM AVANTAJ SAĞLIYOR’

Temaslı isimlerinin geçmiş döneme göre arttığını kaydeden Ahmet Demirkol, “Koronavirüse yakalananlar ilk başlarda koronavirüsün ciddiyetinin farkında olmadıklarında dolayı çok fazla temaslı oldukları kişileri söylemiyorlardı ve gizliyorlardı. Şuan temaslı olduklarını gizlemiyorlar ve hepsini bizlerle paylaşıyorlar. Bu anlamda bir problem yaşamıyoruz. Bizler zor bir dönemde olduğumuzun farkındayız. Hem bizim için hem de tüm insanlık için maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar eşimle birlikte de gayet güzel geçiyor. Eşimle beraber çalışmam avantaj sağlıyor. Çünkü birbirimize destek oluyoruz. Sıkıntı yaşadığımızda birbirimizin eksiklerini kapatıyoruz. Birbirimizi iyi tanıdığımız için nerede ne yapacağımızı az çok tahmin edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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