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      Sağlık Haberleri

      Diş gıcırdatma hayatımızı nasıl etkiler?

      Editör -
      Baş ağrısından, cildin yaşlanmasına kadar hayatı olumsuz etkileyen ve pek çok probleme neden olan diş gıcırdatma rahatsızlığının çözüm alternatiflerini DentGroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Cihan Çapan paylaştı.
      Sağlık Haberleri

      Hacamat Yaptırırken Sağlığınızdan Olmayın!

      Editör -
      Merdiven altı tabir edilen yerlerde yapılan tamamlayıcı tıp uygulamaları, sağlığı tehdit ediyor.
      Kültür-Sanat Haberleri

      Altın Portakal’dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e Onur Ödülü

      Editör -
      Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri, Selma Güneri ile Ahmet Mekin'e verilecek.
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