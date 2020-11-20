“Diş eti kanaması kan kanserini işaret edebilir”

Kan kanserinin en yaygın görülen belirtsinin diş ati kanaması olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, “Kan kanseri diş etinde artmış ödem, kızarıklık ve kanama şeklinde belirti verir. Kötü huylu kan hücreleri diş etine birikir, dokular şişer ve diş eti büyümüş gözükür” dedi.

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Periodontoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, kan kanseri ve diş eti kanaması arasındaki bağlantıya dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Dr. Alkan, “Periodontitis, diş eti hastalığının en şiddetli formudur. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin yarısından fazlasında diş eti hastalığı görüldüğünü ve bu olasılığın, yaş, sistemik hastalıklar ve yoksulluk arttıkça da yükseldiğini bildirmiştir” diye konuştu.

DİŞ ETİNDEKİ ÖDEM VE KIZARIKLIĞA DİKKAT

Birçok kanserin ilk belirtileri arasında ağız hastalıklarının bulunduğunu belirten Dr. Alkan, şöyle devam etti:

“Çocukluktan yetişkinliğe, hayatın her basamağında karşılaşılabilen kanser, en ciddi ve en ölümcül hastalıklardan biridir. Birçok kanser çeşidi vardır ancak kan kanseri özellikle çocukluk çağında sık karşılaşılan ve hayati açıdan oldukça riskli bir hastalıktır. Aslında her yaşta görülebilen bu kanser ciddi boyutlara ulaştığında ölümle sonuçlanır; ancak erken teşhis sayesinde konulan tanılar hastalar için bir umut ışığı doğurur. O yüzden erken dönemde fark edilebilmesi için hiçbir belirti göz ardı edilmemelidir. Kan kanseri diş etinde artmış ödem, kızarıklık ve kanama şeklinde belirti verir. Kötü huylu kan hücreleri diş etine birikir, dokular şişer ve diş eti büyümüş gözükür.”

ANORMAL DİŞETİ KANAMASINI CİDDİYE ALIN

Dr. Alkan, diş eti hastalığı ve kanserin bağlantılı olabileceği anlayışının yeni olmadığını ifade ederek, “Diş eti hastalığı ile meme, baş-boyun, kolorektal ve pankreas kanserleri arasındaki bağlantılar da araştırılır; ancak ilk günden beri üzerinde yoğunlaşılan kan kanserinin, ağız içi belirtileri üzerine yapılan çalışmalar, literatürde apayrı bir yer kaplamaktadır. Araştırmalarda, kan kanserinin en yaygın görülen ağız içi belirtisinin, diş eti kanaması olduğu defalarca ifade edilmiştir. Hatta literatürde yayımlanan, diş hekimlerinin hastalarındaki anormal diş eti kanamasından şüphelenip tıp doktoruna yönlendirdikleri ve kan kanseri teşhisi konulan vakalar da vardır. Ülkemizden çarpıcı bir örnek vermek gerekirse, 6 yıl önce aramızdan ayrılan sanatçı Murat Göğebakan’a kan kanseri teşhis konmadan önce, uzuvlarındaki morluklardan ve diş etindeki kanamadan şikayet ettiği ve hekimlere bu belirtilerle gittiği bilinmektedir” diye konuştu.

BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ DE OLABİLİR

Diş eti kanamasının sadece ağız hastalıklarına değil, aynı zamanda ciddi sağlık problemlerine de işaret edebileceğini belirten Dr. Alkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Diş eti kanamasının birincil nedenini anlamak, tedavi planının en önemli basamağıdır ve bu süreçte altta yatan potansiyel tıbbi durumlar göz ardı edilmemelidir. Diş eti kanaması diş nedenlerinden kaynaklanıyorsa uygun diş tedavisi zorunludur. Bununla birlikte, diş eti kanamasının temel nedeni altta yatan tıbbi hastalıktan kaynaklanıyorsa, bu tespit edilmeli ve tedavi edilmelidir. En az 6 ayda bir diş hekimine düzenli olarak kontrole gidilmesi yalnız ağız ve diş sağlığı açısından değil başka hastalıkların olası ağız içi belirtilerini yakalayabilmek açısından da büyük önem taşır.”