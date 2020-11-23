Diş Eksikliği Birçok Hastalığa Davetiye Çıkarıyor !

Eksik dişlerin adeta diğer hastalıklara davetiye çıkardığını ifade eden Diş Hekimi Zafer Kazak kaybedilen dişlerin tedavisi için dental implant tedavisi yapıldığını, bu uygulamayla hastaların sadece diş sağlığını değil, diş kaybıyla birlikte vücutta meydana gelen diğer rahatsızlıkların da tedavi edildiğini söyledi.

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Kişi tedavisinde geri dönülmez bir yola girer. İmplant yapılacak vakalara çok detaylı bir planlama yapılması şarttır. Günümüzde 3 boyutlu implant planlama yöntemi çıkmıştır. implant uygulamasına başlamadan özel tomografiler çekilir ve bütün çene bilgisayar ortamında aktarılmış olur.

Bilgisayar ortamında nerede ne kadar kemik var, nereden hangi damar ve sinir geçiyor 3 boyutlu olarak döndürerek bakılıp ona göre implantları planlamak gerekmektedir” dedi.

İmplantların standart ürünler olmadığını bunların boyları ve çapları olduğunu ifade eden Diş Hekimi Zafer Kazak, “Yani hangi bölgeye hangi boyda, hangi bölgeye hangi çapta implant uygulanacağı bu yöntemler sayesinde belirlenir.

Aynı zamanda aks çok önemli yani birden fazla implant konulacaksa, implantlar mümkünse birbirine paralel olması gerekiyor ki üzerine gelen yükleri eşit dağıtabilsin. Eğer bir implant sağa bir implant sola bakıyorsa bu implantlar tutmuştur, vücut kabul etmiştir ama üzerine diş yapmak mümkün değildir.

Bu yüzden planlama konusu oldukça önemlidir. 3 boyutlu Bilgisayar destekli implant planlaması yapılarak, implantlar bilgisayar ortamında yerleştiriliyor ve bu planlama ile özel bir şablon elde edilmiş olur.

Bu şablonla beraber ağıza şablon oturturularak implant işlemine başlanabilir. Şablon içerisinde implantların delikleri ve açıları belli olmuş olur.bu şekilde yapılan planlanmış durum kişiyi rahat ettirecektir” açıklamalarında bulundu.

“İMPLANT TEDAVİSİNDE AĞIZ HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Diş Hekimi Zafer Kazak, “İmplant yaptıran kişiler kesinlikle ağız hijyenine dikkat etmelidir. Doğal diş bakımı yeterli olmaktadır ancak implantın ömrü açısından diş ipi kullanımı ve ağız duşu kullanılmasında da fayda vardır.

Yaptırdığınız implantların uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bakımını düzenli olarak yapmanız gerekmektedir” şeklinde konuştu.