Diş Çürüğünü Engellemenin Yolları!

Diş Hekimi Zafer Kazak, diş çürüğü oluşumuna dikkat çekerek, “Bakteriler olmazsa çürük olmaz” dedi.





Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diş çürüğünün oluşması için birkaç tane faktörün bir araya gelmesi gerekir. Bunlardan biri bakterilerdir. Bu bakteriler olmazsa çürük olmaz. İkincisi dişin kendi yüzeyidir. Üçüncüsü ise bunların olduğu noktada besin artıklarının birikmesidir. Biz ortamdaki bakterileri tamamen uzaklaştıramayız ama çürüklerin oluşmasını aktive eden besin artıklarının birikmesini engelleyebiliriz. Bunu engellemenin de temel yolu doğru bakım uygulamaktır.



Sadece diş yüzeylerini fırçalamak diş çürüklerini engellemeye yetmez. Mutlaka dişlerin ara yüzeylerinde biriken besin artıklarını uzaklaştıracak şekilde tercihen diş ipi yada diş arası fırçası kullanmamız gerekmektedir. Bir de dişlerde yapılmış çeşitli restorasyonlar, dişe yapılan porselen kaplama yada dolgu sonucunda diş arasında oluşan boşluklar da dişlerin daha hızlı çürümesini sağlayabilir” diye konuştu.

Diş Hekimi Zafer Kazak, ayrıca kişiden kişiye değişen çiğneme yüzeylerindeki girinti çıkıntıların da daha hızlı diş çürümesini yada daha az bakım yapmasına rağmen dişlerin daha geç çürümesine sebep olabileceğini kaydederek, “Bu noktaları da mutlaka belli periyotlarda doktorlarımıza göstererek önlemini almalıyız” ifadelerini kullandı.