Ana Sayfa Güncel Haberler Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı/ Ek fotoğraflar
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