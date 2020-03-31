Diren de nereye kadar dediğinizi duyar gibiyim. Sonuna kadar, sağlığa kadar demekten başka bir şey yok. Sıkıldığınızı, bunaldığınızı, artık yeter dediğinizi tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok.

Ben de sıkıldım. Eşim ve ben iki haftaya yakındır, yaşımız gereği herkes gibi evde kendi izolasyonumuzu, korunmamızı yapıyor ve sabrediyoruz. Sadece bizi yönetenlerin isteği değil bizi eve hapseden. Sağlığımız için “Evdekalsağlıklakal” sloğanını rehber edindik. Çocuklarımız, torunlarımız, sevdiklerimiz, sevenlerimiz ve yakın çevre dost, arkadaş, akraba ve komşularımız için.

Evde oturup kitap okumak, tv izlemek ve eşimle ertelenmiş, ihmal edilmiş konulara değinmek le geçiriyoruz günleri. Bunları yapmayı da gerçekten özlemişiz. Ancak artık bunları yapmak bile zül gelmeye başladı. O çok sevdiğim, yapmak isteyip yapamadığım okumalar bile kısa süreli olmaya başladı. Kim derse ki, zaten bulunmaz fırsat, ertelenmiş ve özlemini duyduğum şeyleri yapmak için bir fırsat bu, desem de inanmayın. İlk başlarda belki evet, fakat zaman ilerleyip, uzadıkça ister istemez sıkıntı veriyor.

Fakat yine de sağlığımız için bu tür önlemleri almak zorundayız. Baksanıza süreci çok iyi yönettiğini söylenen Sağlık Bakanımız ne diyor “ Herkes kendi izolasyonunu, kendisi yapacak ve yapmalı” yani olağan üstü hale(ohal) gerek yok, karantina ilan etmek gerekmiyor. Demek ki herkes bireysel olarak kendi ohalini ilan edip, kendi korunmasını kendisi yapacak, o halde bizde evimizde kalarak kendi ohalimizi ve korunmamızı kendimiz yapacağız. Buda bir çözüm. Sosyal devlet olarak vatandaşa geçim için bir şey vermeseler de, Allah’tan vatandaştan üste para istemiyorlar. Buna da şükür.#DirenAnkara..#DirenTürkiye..#Evdekalsağlıklakal..

