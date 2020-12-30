Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da direksiyon başında yemek yerken yolcu taşıyan minibüs şoförü Mehmet Emin Ç.’ye, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan 132 lira para cezasının yanı sıra ehliyetine de 20 ceza puanı uygulandı.

Olay, Meram ilçesinde şehir içi toplu ulaşımı sağlayan minibüste meydana geldi. Mehmet Emin Ç. yönetimindeki 42 M 8242 plakalı minibüsüyle Lalebahçe hattında sefer yaptığı sırada sol elinde tuttuğu ekmek arası yiyeceği yerken, sağ eliyle de direksiyonu kontrol edip, minibüsü kullandı. Bu anlar da bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücü Mehmet Emin Ç. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan 132 lira idari para cezası uygularken, ehliyetine de 20 ceza puanı uygulandı.

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