Direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR şoförü öldü

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)-ÇORUM’da direksiyon başında fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen TIR şoförü Remzi Uslu (53) hayatını kaybetti.

Çevre yolunda dün saat 22.00 sıralarında 55 FU 488 plakalı TIR’ı çalışır halde gören polis, kontrol yaptı. Ekipler, şoför Remzi Uslu’nun direksiyon başında hareket etmediğini fark etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Uslu’yu Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Direksiyonda başında fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. (DHA)

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