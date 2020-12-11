Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraf

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Ordu Halk Sağlığı Başkanı Aydın: Vaka hızı azaldı ama tehdit geçmedi
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da koronavirüs vaka sayılarının düşürülebilmesi için sıkı önlemler alınıyor. Bu kapsamda polis, jandarma, zabıta ve mahalle bekçileri, insan yoğunluğunun fazla olduğu...
Cerrahi maskeli ve eldivenli hırsız, fırın kamerasında
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY’da, fırının kapısını kırıp, içeri giren cerrahi maskeli ve eldivenli kimliği belirsiz kişi, kasadaki 400 lirayı çalarak, kaçtı. Hısrızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, saat 01.30 sıralarında,...
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Altındağ’da semt pazarlarına yeni düzenleme
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