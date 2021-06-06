Direğe çarpan otomobildeki 4 genç kız yaralandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA )- ÇORUM’da kontrolden çıkıp kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 genç kız yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Gülsüm S. idaresindeki 19 TS 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde yer alan beton elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Sağlam ve yanındaki 3 kız arkadaşı, yaralandı. Kazayı görüp yaralıların ilk yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslara Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araç çekici ile kaza yerinden alınırken, polis soruşturma başlattı.

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