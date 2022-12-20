Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün hizmet binası açıldı

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ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yapımı tamamlanan ve içinde Diyanet TV’nin de yer aldığı ‘Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı.

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yapımı tamamlanan ‘Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Erbaş, projeye çok önem verdiklerini belirterek, “50-60 sene önce birkaç kitap basımıyla bir dergi basımıyla başlamış olduğumuz dini yayın faaliyetlerimiz bugün 2 bini aşkın çeşit kitap basımıyla 10 süreli yayınımız vardı. Şimdi 11’inci süreli yayınımızı da çıkarmak üzereyiz” dedi.

Diyanet TV’nin herhangi bir televizyon kanalı değil irşat kanalı olduğunu kaydeden Erbaş, “Televizyonumuzun, radyolarımızın her dakikası çok değerlidir. Biz burada vaaz, irşat vazifesi yapıyoruz. Anadolu’da herhangi bir Kur’an kursunda, herhangi bir camide nasıl bu şekilde çalışıyorsa sizler de Diyanet televizyonunda ve radyolarımızda bu gayeyle çalışmalısınız. Bizim niyetimiz irşat, toplumumuzu din konusunda aydınlatmak” diye konuştu.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt’un da selamlama konuşması yaptığı törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de dua etti. Açılışa, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ile Diyanet TV çalışanları katıldı. (DHA)

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