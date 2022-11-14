Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat sonunda ikna edildi (2)

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18 SAAT SONRA İKNA OLDU

Çorum’da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.’yi silahla rehin alan Mustafa Y., bugün saat 11.00 sıralarında, 18 saat sonra ikna edildi. Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı. Gazetecilere ‘Ölecek kadar çok seviyorum’ diyen Mustafa Y., polis merkezine, Merve K. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

‘SABAHA KADAR SABRETTİK’

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, “Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik. Emniyet ve diğer kurumların çabaları ile herhangi bir kimseye zarar gelmeden, olayı sonlandırmak için gayret sarf ettik. Şahsı ikna ederek, adli süreçleri devam eden bazı dosyaları için talepleri söz konusu oldu. Olay sakin bir şekilde sonuçlanması sağlandı” dedi. (DHA)

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