Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları araçlara isabet etti

- Reklam -

Erol POLAT/DARICA- KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bir demir çelik fabrikasının elektrik santrali yapacağı sahadaki hafriyat çalışmaları sırasında dinamitle patlatılan kaya parçaları bir oto alım satım firmasına ait araçlara isabet etti. Firma sahiplerinden Mehmet Özdinçer, 5-6 araçta hasar oluştuğunu, 30-40 bin TL zararı olduğunu söyledi.

​Olay, bugün öğle saatlerinde, Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bir demir çelik fabrikasına ait arazide meydana geldi. Elektrik santrali kurulacak sahada yapılan hafriyat çalışmaları sırasında dinamitle patlatılan kaya parçaları, yolun karşısındaki oto alım satım firmasına ait araçlara isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri gelirken, oto alım satımı yapan firma yetkilileri de gördükleri zarar nedeniyle şikayetçi oldu. Patlama anı cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, caddeye saçılan kaya parçaları ile araçların bulunduğu alanı çevreleyen tel örgülerinin parçalandığı görüldü.

Patlamadan kaynaklı 5-6 aracının kaya parçaları nedeniyle hasar gördüğünü ifade eden oto alım satan firması sahiplerinden Mehmet Özdinçer, zararlarının 30- 40 bin TL civarında olduğunu belirterek, ‘’Bir iki kez daha böyle taş geldi ama bu defa çok fazla oldu, arabaların üzerine geldi. Burada insanlar var, onların üzerine gelebilirdi, Allah’tan gelmedi. Yan tafta market var, marketin camları kırıldı. İnsanlar artık bu yoldan yürüyemiyorlar, korkarak geçiyorlar. İnşallah bir çözüm bulunur” dedi.

Daha önce de aynı yerdeki patlamalar sırasında kayalardan kopan parçalar yoldan geçen 2 araca isabet etmiş ve 1 kişi yaralanmıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -