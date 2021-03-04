‘Dinamik denetim’ için ekipler Bursa’da sahaya indi (2)

İLÇE YÖNETİCİLERİ DENETİMİ SÜRDÜRDÜ

Bursa kent merkezi ve birçok ilçede ‘Dinamik Denetim Süreci’ için ekipler denetimlerini sürdürüyor. İnegöl ilçesinde Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Baskanı Alper Taban, denetime çıkarak esnafı ziyaret etti. Denetim sırasında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere kurum yöneticilerimiz ile birlikte kontrollü normalleşme sürecini dinamik bir yapıya taşıyarak hep birlikte herkesin denetime dâhil olduğu, herkesin kendini kontrol ettiği bir sürece girmek istiyoruz. Bunun da ilk çalışmasını başlatmış olduk. Burada çaba birbirimize bağlı. Bizler artık karşımızdaki sorunun ne olduğunu, sonuçlarının ne olduğunu biliyoruz. Çok ağır ekonomik sorunlar olduğunu işletmelerimizi kapatmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunların yaşanmaması adına bunun bir kul hakkı olduğunu düşünmemiz lazım. Ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Allah bu hastalığı bizlerden uzak etsin” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ MAVİ RENK’

Düşük risk grubunda yer almak için mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Eren Arslan ise “Salgın döneminde kontrollü normalleşeme sürecine girdik. Bu dönemde salgının risk durumuna göre illerimiz sınıflandırıldı. Bu listede ilimiz orta risk grubunda yer alıyor. Bu haritada hedefimiz mavi renkte yer almak. Uzun süredir birçok iş yeri kapalıydı. Bundan sonra hepimize sorumluluk düşüyor. Sahada ısrarla bu kurallara uymayanlara denetim yapacağız, gerekli yaptırımları uygulayacağız. İş yerlerinin açılmasının mutluluğunu gördük, bu mutluluğun devam etmesi için birbirimizi uyaracağız. Bursa ilini ve ilçemizi mavi renkte düşük risk grubunda yer aldıracağız. Aşı çalışmaları ile inşallah bu salgın üzerimizden kalkar. Eski normal hayatımıza dönmek bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI