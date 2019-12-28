Usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan Dilsiz filminin gösterimi öğrenciler ve akedemisyenlere özel olarak Silivri’de yapıldı. Gösterim sonrasında düzenlenen şöyleşide Yönetmen Murat Pay, “Film ile ilgili organik bir süreç yaşadık ve hikaye bizi bir yerlere götürdü. Filmin ismi de hikayenin anlam dünyasıyla örtüştü” dedi.

Dilsiz Filmi, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin katkılarıyla akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımlarıyla Cinema Pink salonlarında gösterime girdi. Filmi, yönetmen Murat Pay ve oyuncular Vildan Atasever, Ozan Çelik ile birlikte izleyen öğrenciler daha sonra film ile ilgili sorular sordu. Silivri’de gerçekleşen organizasyonda üniversitenin Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler teknik ve kariyer soruları da yöneltti.

“HER FİLMİN BİR DURUŞU VARDIR”

Dilsiz filminin yönetmeni Murat Pay, filmlerde seyirciye duygunun verilmesinin önemine değinerek, “Bazı duygular etrafında gidebiliyor muyum?’ diye bakarım film izlerken. Bana bu sanki daha önemli gibi geliyor. Bu benim yönetmen olarak daha öncelediğim durum. Her filmin bir duruşu vardır ve o duruşta yönelim yapar. İnsanların zihninde de bu bir yerlere gider ama asıl konu samimi paylaşım. Oyuncu arkadaşlarımın da çok bir mesaj kaygısı taşıdıklarını düşünmüyorum” diye konuştu. Filmin ismini neden Dilsiz koyduklarını hatırlamadığını söyleyen Pay, organik bir süreç yaşadıklarını, hikayenin kendisini bir yerlere götürdüğünü ve filmin adının da buradan Dilsiz koyularak hikayenin anlam dünyasıyla örtüştüğünü söyledi.

