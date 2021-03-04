Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciler bozuk paraları ekmek arasına sakladığı belirlendi. Paralara el konulurken, dilencilere idari para cezası uygulandı.

Kentte zabıta ekipleri şikayet üzerine dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, çoğu çocuk dilencilik yapanları Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. Bazı dilencilerin topladıkları bozuk paraları zabıtalara vermemek için yanlarında taşıdıkları ekmek arasına gizlediği görüldü. Zabıtalar ekmeklerin içindeki bozuk paralara el koydu. Dilencilere idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin, “Çok sayıda dilenci yakaladık ve yakalanan dilenciler topladıkları paraları ekmeğin arasına sakladıklarını tespit ettik” dedi.

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