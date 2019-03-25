Ankara’nın en etkin yerel derneklerinden olan Çiğdemim Derneği 23 yıldır mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak etkinlik ve çalışmaları katılımcılık ve gönüllülük ilkesiyle yürütüyor.

İzlediğim söyleşide Patika Dergisinden gelen konuklarla dilde Türkçeleşme konusu ele alındı. Söyleşide, Nermin Küçükceylan – Tekcan’ın kolaylaştırıcılığında iki yetkin konuşmacı, Ayhan Sezer ve Hüseyin İçen yer aldı.

Nermin Küçükceylan-Tekcan’ın Atatürk’ün 17 Şubat 1931 tarihli “Türk demek dil demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim; diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” sözüyle söyleşi başladı.



Konuşmacılardan Hüseyin İçen bilimsel ve kültürel nedenlerle Arapça ve Farsçanın Türkçeyi etkilediği, 20. Yüzyıl başında sadeleşme önerilerin geldiği iletildi. Türk Dil Kurumunun kurulması, Dil Devriminin başlaması ve gelişmelerin devamında Dil Derneğinin kurulması dile getirildi. Henüz Türkçeleşmenin tamamlamadığı, Batı ülkelerinden dilimize etkilerin başladığı, ağırlıklı olarak İngilizce sözcüklerin dilimize girdiği ifade edildi.

Söyleşinin devamında, Ayhan Sezer ile dilbilimi hakkında konuşuldu. 13.yüzyıldan Cumhuriyetin kuruluşuna kadar dilbilgisi hakkında hiçbir çalışma, belge, kitabın bulunmadığı, bu dönem içinde İskenderiye Kütüphanesinde 500.000 el yazması kitap bulunduğu dile getirildi. Atatürk’ün abece yapımında yurtdışından çağırdığı dilbilimcilerin çalıştığı bildirildi. Türkiye’de ilk kez Hacettepe Üniversitesinde dil betimleme çalışmalarının gerçekleştirildiği açıklandı.



Söyleşinin sonunda Sinan Kayalıgil konuklara, teşekkür belgesi verdi ve israfı önlemenin simgesi olarak derneğin hazırladığı bez torbayı hediye etti.



Çiğdemim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy’u, dernek yönetimini ve ilgi gösteren Çiğdem Mahallesi sakinlerini kutluyorum.



İzlemek isteyenler için de Nisan ayında “Dört Efsane Çevreci” ile devam edecek başarılı organizasyonları takip etmelerini öneriyorum.