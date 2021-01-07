Dikmen Karapınar Spor Parkında sona yaklaşıldı

Türkiye’nin en büyük belediyesi olma sorumluluğuyla hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların spor yapmasına olanak sağlayacak Dikmen Karapınar Spor Parkını hizmete açmak için gün sayıyor.
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde yatırımlarına kaldığı yerden devam eden ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte onların sosyalleşebilmelerine olanak sağlayacak hizmetleri de gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, Karapınar Mahallesinin çehresini değiştirecek spor parkını Çankayalıların ve Ankaralıların hizmetine sunacak.
İçerisinde futbol, basketbol sahalarının yanı sıra fitness alanı ve yürüyüş yolunun bulunduğu 6 bin 33 metrekare alana sahip Spor Parkında pandemi dolayısıyla evlerine kapanan vatandaşlar nefes alma olanağına sahip olacak.
Bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak spor parkında, çocuk oyun alanı ve yeşil alan da bulunuyor.
SAĞLIĞIMIZ İÇİN SPOR YAPACAĞIZ
Pandemi döneminde sağlığın her şeyden önemli olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu salgın bize sağlığın her şeyden önemli olduğunu gösterdi. Pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlarımıza bu park ilaç gibi gelecek. Sağlık için spor yapmanın çok önemli olduğunu anladığımız şu günlerde spor parkına gelecek vatandaşlarımız nefes alabilecekler. Bu bölgede ayrıca spor parkının yanı sıra Aile Sağlığı Merkezi ile Muhtarlık binalarını da hizmete sunacağız. Çankaya Evi ile Kapalı Yüzme Havuzumuzun da temelini en kısa sürede atacağız” diye konuştu.
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