Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Projesi’nde sondaj çalışmalarına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilere raylı sistem ağının genişletileceği yönünde verdiği sözü tutuyor. Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem hattını kendi döneminde bitirmek istediğini söyleyen Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden hattın ilk sondaj çalışmalarının başladığını açıkladı.

Başkan Yavaş, “Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te toplu taşıma araçlarının kullanımının artırılması amacıyla raylı sistem ağının genişletilmesi yönündeki çalışmaları hızlandırdı.

Ocak ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında metro çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaşan Başkan Yavaş, “7.4 km’lik metronun 4 istasyonunu teknik imkanlar dahilinde öncelikle yaparak devreye almak, kalan istasyonları da bilahare proje süresi içinde tamamlamayı öngörmekteyiz” dedi.

Projenin yatırım programına alınması için 24 Ağustos 2020’de, ÇED raporu için ise 22 Aralık 2020’de gerekli başvuruları tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü, Başkan Yavaş’ın açıklamasının ardından Dikimevi-Natoyolu hattının proje hizmet alım işi kapsamında bir adım daha atarak zemin sondaj çalışmaları için harekete geçti.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoyla Başkentlilere ilk müjdeyi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “SAHA VERİLERİNE BAĞLI ONAY SÜRECİNDEN SONRA YAPIM İHALE AŞAMASINA GEÇECEĞİZ”

Zemin etüt çalışmalarına başlandığını duyuran Başkan Yavaş, ilk aşamadan sonra ikinci aşamaya geçileceğini belirterek, “Saha verilerine bağlı onay sürecinin ardından yapım ihale aşamasına geçeceğiz” açıklamasında bulundu.

İstasyon ve hat projelerinin yapımına ilişkin saha verileri alınarak uygulamaya esas kesin projeler hazırlandıktan sonra proje ve şartnamelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylanması süreci başlayacak. EGO Genel Müdürlüğü tüm aşamalardan sonra projenin nihai uygulama aşamalarını netleştirerek yapım ihale sürecine geçecek.

YENİ HATTA İSTASYON YAPILARI İÇİN 24 SONDAJ NOKTASI BELİRLENDİ

“A1 Hattı (ANKARAY) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje İşi” kapsamında yaklaşık 7,4 kilometre uzunluğundaki yeni hat 8 ayrı istasyondan oluşacak.

Alternatifler üzerinde çalışılan yapım süreci ve yöntemi, proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra netleşecek.

Güzergah ve istasyon projelerinin hazırlanması için zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına 13 Ocak 2021 tarihinde başlanırken, istasyon yapıları için 24 sondaj noktası da belirlendi. Güzergah üzerinde her 250 metrede bir 20-65 metre arası değişen derinliklerde sondaj çalışmasının yapılmasının planlandığı hatta zemin etüt sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Yapım İzleme Şube Müdürü Mehmet Onur Kırık, şu bilgileri verdi:

“ANKARAY uzatma hattının Dikimevi-Natoyolu proje hizmet alımı işi kapsamında ilk sondaj çalışmaları başladı. Projemiz Dikimevi’nden Natoyolu’na kadar 8 istasyondan ve yaklaşık 7,4 kilometreden oluşacak. Güzergah yerleri ve istasyon konumları belirlendi. Böylelikle projemiz daha hızlı şekilde ilerleyecek ve yapım işine bir an önce başlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”