Dikili’de cesedi su deposunda bulunan gencin, gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Dikili ilçesinde, kayıp olarak aranan ve cesedi 6 gün sonra bir su deposunda yanmış bir halıya sarılı olarak ölü bulunan Ahmetcan Zeyrek’in (27) katil zanlısı olarak gözaltına alınan arkadaşı Burhan Kaya (31), sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Dikili’de bir mandırada çalışan Ahmetcan Zeyrek, geçen 2 Aralık’ta Salihleraltı Mahallesi’ndeki evlerinden ayrıldı. Ancak, bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine 4 gün sonra yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Zeyrek’in bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Zeyrek’in en son arkadaşı evli, iki çoçuk babası, inşaat işçisi Burhan Kaya ile birlikte olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler Kaya’yı gözaltına aldı.

ZEYREK’İN İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Burhan Kaya, sorgusunda, arkadaşı Ahmetcan Zeyrek’in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi’ndeki bir su deposunda olduğunu söylediği belirtildi. Kaya’nın ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, söz konusu su deposunda geçen 8 Aralık’ta yaptıkları incelemede, Zeyrek’in yanmış bir halıya sarılmış cansız bedenini buldu. Soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu yerde jandarma ekipleri inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, Zeyrek’in başına tabancayla ateş edilerek öldüğü belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Burhan Kaya, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. (DHA)

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