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13 Nisan 2019
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Dikilen fidanlarla Türkiye haritası oluşturdular
Dikilen fidanlarla Türkiye haritası oluşturdular
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Dikilen fidanlarla Türkiye haritası oluşturdular

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Samsun’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında oluşturulan ‘100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı’na 1919 kişiyle birlikte birlikte dikilen 19 bin 19 adet fidanlarla, sınırları uydudan çizilen Türkiye haritası oluşturuldu.

81 ilden gelen öğrenciler, kendi şehirlerini gösteren noktalara diktiği fidanlarla oluşturulan Türkiye haritası ilgi görüyor.

Samsun’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ‘100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı’ oluşturuldu. Ormanlık alana bin 919 kişiyle birlikte 19 bin 19 adet fidan dikildi. Dikilen fidanlarla sınırları uydudan çizilen Türkiye haritası oluşturuldu. Türkiye’nin 81 ilinden gelen öğrenciler kendi şehirlerini gösteren noktalara getirdikleri topraklarla fidanlarını dikti. Oluşturulan Türkiye haritası büyük ilgi görüyor. Okullardan gelen öğrenciler alanı geziyor, fidan dikip, kitap okuyor. Türkiye haritası şeklindeki fidanlığı ziyaret edenler fotoğraf çektiriyor ve özçekim yapıyor. 

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Atakum İlçe sorumlusu Habip Alan, çocuklarda milli vatan bilincini oluşturmayı amaçladıklarını belirterek “Çocuklarımız mutlu oldu. Onların mutlu olması bizi de mutlu kıldı. Amacımız bir de bu bölgeyi hiç göremeyen çocuklara bu bölgenin tanıtımını yapmak.  Burada yapılan çalışma kesinlikle mükemmel bir çalışma oldu. Samsun’a yakışır bir çalışma oldu” dedi. 

Samsun’da yaşamak ve Samsunlu olmanın bir ayrıcalık olduğu söyleyen Alan, “100’üncü yılın vermiş olduğu bu tarih bilinci ile Samsun’un sosyal ve kültürel tanıtımı çok önemli. Biz  çocuklarımıza tarih bilincini, Atatürk sevgisini, milli duyguları, manevi duyguları vermek zorundayız. Buraya gelen öğrencilerimiz hiçbir zaman burayı unutmayacaklar” diye konuştu. 

Diktiği fidanlara kitap okumaya geldiklerini söyleyen 9 yaşındaki Eylül Ünlütürk, “Burası çok güzel. İlk başta acaba nereye fidan dikeceğiz diye çok merak ediyordum. Fidanların kocaman mı yoksa küçük mü olduğunu merak ediyordum. Atatürk 100 yıl önce Samsuna çıktı, anlaşma yaptı, Samsun’da olmak beni gururlandırıyor, Atatürk’ün Samsun’a çıkması beni gururlandırıyor. Arkadaşlarımı da gururlandırıyor” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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