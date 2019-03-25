SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, “Artık dijitalleşmeyi hayatının bir parçası yapmayan, yeni nesil teknolojiler ile müşterilerine değer yaratamayan şirketler yavaş yavaş tarihin tozlu sayfalar arasında yerini alıyor” dedi.

Bu yıl 8’ncisi düzenlenen ve geçtiğimiz gün son bulan Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ panelinde konuşmacı olan SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, yenilikçi teknolojilerin şirketleri nasıl değiştirdiğini anlattı.

Panelin ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Burak Aydın, bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda Sabancı Holding tarafından Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü olacak bir yatırıma imza atarak SabancıDx’i kurduklarını belirterek, “SabancıDx, ‘Yeni Neslin Sabancısı’ vizyonunun bir parçası olarak kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Güler Sabancı Hanım, CEO’muz Mehmet Göçmen’in büyük bir liderliği ve vizyonu sayesinde kurulmuş yeni bir şirket. Değer yaratma yöntemimiz özellikle ileri veri analitiği ve dijitalleşme projelerinde. Öncelikle Sabancı Grup şirketlerinde, daha sonrasında Türkiye’deki şirketlere ve hatta ürün, servis ihracatıyla yurt dışındaki şirketlere hizmet sunmak. Bunu da özellikle yüksek katma değerli teknolojileri grup şirketleri ve Türkiye’deki şirketlerin hizmetlerine sunarak yapacağız. Çünkü teknolojide geçmişe veya bugüne yatırım yapmak değer yaratmıyor. Ama yarının teknolojilerine yatırım yapmak fark yaratıyor. İleri veri analitiği, yapay zeka, endüstriyel IoT, siber güvenlik ve blockchain teknolojileri çok önemli” dedi.

“MÜŞTERİ ANLAMAK EN ÖNEMLİ DEĞER”

“Artık dijitalleşmeyi hayatının bir parçası yapmayan, yeni nesil teknolojiler ile müşterilerine değer yaratamayan şirketler yavaş yavaş tarihin tozlu sayfalar arasında yerini alıyor” diyerek sözlerine devam eden Burak Aydın şunları ifade etti:

“Müşteriyi onlar istemeden anlayabilmek, ürünlerini ve hizmetlerini özelleştirilebilmek, üretimde maliyet optimizasyonu yapabilmek, üretim süreçlerinin tamamını optimize edebilmek en önemli değer. Dolayısıyla bunu yapmak amaç, teknoloji ise araç.”

“TÜRKİYE, YAZILIM İHRACATINDA POTANSİYELİNİN ALTINDA”

Türkiye’nin yazılım ihracatı konusunda potansiyelinin çok aldığında olduğunu dile getiren Burak Aydın, “Çünkü Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına dönüştürülebilecek çok genç nüfusu var fakat yazılım kodlama bilen sayısı ve bunu biraz da İngilizce ile destekleyebilen nüfusa baktığımızda bir miktar gerideyiz. İhracatta güzel rakamlar var. Örneğin oyun ihracatında 1 milyar doları geçtik ama potansiyelinin çok altındayız. Bunun 10 katından bahsediyor olmamız lazım. Türkiye’deki oyun şirketlerine yatırım yapıldığını geçtiğimiz senelerde gördük. Dolayısıyla hem yatırım çekme anlamında hem de Türkiye’ye döviz kazandırma anlamında çok önemli. Bu basit bir oyun örneği. Bunun birçok farklı uygulamaları var. Bizim SabancıDx olarak amacımız, ürünleştirilebilecek projeleri ürün haline getirelim ve buradan yarattığımız değeri dünyaya ihraç edelim. Bu yönde ilerliyoruz” diye konuştu.

İLERİ VERİ ANALİTİĞİ EĞİTİMİ

Bütün dünyada gelişmiş pazarlarda akademi dünyası ile sanayi el ele çalışıyor. Bunun nedeni ise akademi literatürünün yeni teknolojilerin mimarı olması. Bunun uygulayıcısı da iş dünyası. Dolayısıyla iş dünyası ile akademinin yan yana gelip değer üretmesi ülke için de oldukça önemli.

Bu kapsamda Sabancı Grubu’na ait Sabancı Üniversitesi ile yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını belirten Burak Aydın, “Önümüzdeki günlerde yeni dijital kampüsümüze geçerken bu yakın çalışmayı artırıyor olacağız. Sabancı Holding, kendi insan kaynağını eğitmek açısından ileri veri akademisini hayata geçirdi. Bu insan kaynaklarının bir dönüşüm programıdır. Bu anlamda grup şirketlerimizde çalışanları özellikle ileri veri analitiği konusunda eğitiyoruz” dedi.

“BÜTÜN ŞİRKETLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR”

Aydın, “Türkiye’deki bütün şirketlerin dijital dönüşümü ihtiyacı var daha Çevik daha hızlı daha sonuç odaklı olmamız lazım Biz de Sabancı Holding ve SabancıDx olarak üzerimize düşen liderlik görevini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.