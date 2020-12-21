Dijital varlık alım satım platformundan kullanıcılarına yeni yıl hediyeleri

İSTANBUL,(DHA)-Dijital varlık alım satım platformu Bitexen, yeni yıl kampanyası düzenlediğini duyurdu. Bitexen, 2020 yılı sonuna kadar dijital varlık alım satım platformu üyeliklerini tamamlayan tüm yeni kullanıcılara 5 EXEN Coin hediye edeceğini açıkladı.

Türk mühendisler tarafından oluşturulan dijital varlık alım satım platformu Bitexen, yeni yıl kampanyası başlattığını duyurdu. Tüm yeni kullanıcılara 5 EXEN Coin hediye edecek olan Bitexen’in kampanyası, 2020’nin son gününe kadar sürecek. Kampanyadan, Bitexen’e üyeliğini oluşturmuş ama hesap onayını henüz gerçekleştirmemiş üyeler de faydalanabilecek.