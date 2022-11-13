Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

- Reklam -

Özden ATİK – Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA) – CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması tamamlandı. Dereceye girenlere ödüllerini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yarışmayla dikkatleri maddi kazanç hevesinin beslediği kripto paralardan ziyade blokzincirin sunabileceği diğer çözümlere kaydırmak istediklerini belirterek “Belki de Hackathon sonucu ortaya çıkan fikirlerden bazıları ile şeffaflığı ve güvenilirliği artırarak yeni hizmetleri buraya ekleyeceğiz. Veya var olan hizmetleri daha iyi hale getirebileceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması ödül töreninde konuşmasına başlamadan önce Taksim’deki patlamaya ilişkin süreci yakın bir şekilde takip ettiklerini ifade ederek üzüntülerini dile getirdi. Blokzincir teknolojisinin iş yapış şekillerini kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Bakan Varank, “Blokzincir, akıllı sözleşmeler ile dijital haklar alanına yeni bir bakış kazandırırken, kayıt saklama tarafında tapu, oylama, telif gibi farklı başlıklarda oldukça yenilikçi yaklaşımlar sunabilir. Konuyla ilgili literatür taraması yaptığınızda özellikle son beş senede ilginin katlanarak arttığını görebilirsiniz. Blokzincir konusunda keşfedilebilecek daha birçok yenilik alanı var. İşte yeni fikirlerin yeşermesine vesile olacak Dijital Türkiye Blokzincir Hackathon’u dikkatleri blokzincir teknolojisine çekmek üzere gerçekleştirildi. Blokzincir tabanlı yenilikçi çözüm geliştirmek isteyen gençler burada kesintisiz 30 saat boyunca ter döktüler” dedi.

İLK ÜÇ TAKIM KRİPTO VARLIK İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu yarışmayla dikkatleri, maddi kazanç hevesinin beslediği kripto paralardan ziyade blokzincirin sunabileceği diğer çözümlere kaydırmak istediklerini belirten Varank, “Biliyorsunuz e-devlet kapısı vatandaşlarımızdan çokça övgü toplayan bir platform. Kullanıcı sayısı 60 milyonu geçen e-devlet portalından 6 bini aşan hizmet sunuluyor. Bürokrasiyi azaltan, vatandaşlarımızın konforlu şekilde hizmet almasını sağlayan bu platform elbette büyümeye devam edecek. Belki de Hackathon sonucu ortaya çıkan fikirlerden bazıları ile şeffaflığı ve güvenilirliği artırarak yeni hizmetleri buraya ekleyeceğiz. Veya var olan hizmetleri daha iyi hale getirebileceğiz. Bu yüzden bu yarışma, blokzincirin gerçek hayata dönük çözümlerini uygulamaya geçirmek adına oldukça önemli bir fırsat sunuyor” diye konuştu. Varank, dereceye giren takımlara kripto varlık ödülünün yanı sıra İlk üçe giren takımlara, TOGG ile iş birliği yapma imkânı sunulacağını açıkladı. Konuşmasının ardından Bakan Varan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile birlikte yarışmada dereceye giren takımlara ödüllerini sundu. 30 saat süren yarışmada birinci takıma 10 bin dolar, ikinci takıma 5 bin dolar ve üçüncü takıma 2 bin 500 dolar değerinde kripto varlık ödülü verildi. (DHA)

- Reklam -

(FOTOĞRAF)