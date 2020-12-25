Dijital televizyon platformunda 500 milyon dakikadan fazla EBA TV izlendi

İSTANBUL, (DHA)- Dijital televizyon platformu TV+’ın 2020 yılında da ekran tutkunlarının tercihi olduğu açıklandı. İzleyicilerin dizi, film, belgesel, spor programına büyük ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, EBA TV’nin de 500 milyon dakikadan fazla izlendiği ifade edildi.

Televizyon platformu TV+’ın 2020 yılını televizyonseverlerin büyük ilgisi ile tamamladığı duyuruldu. Dizi ve filmlerin yanı sıra spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar yapımlarıyla yoğun bir izlenme dönemi geçiren TV+’ı en çok kullanan illerin başında İstanbul’un geldiği, onu İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri’nin takip ettiği belirtildi. Açıklamada, “Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçiş yapılan 2020 yılında, çocuklar derslerini TV+’ta yer alan EBA TV kanalından takip etti. İlkokuldan liseye kadar olan tüm kanallar 500 milyon dakikadan fazla izlendi” denildi.

2020’DE EN ÇOK BU DİZİLER İZLENDİ

TV+’ta 2020 yılının en çok izlenen dizileri de açıklandı. Bu yıla, Cannes’da en iyi dizi ödülüne layık görülen İsveç yapımı ‘Partisan’ damgasını vurdu. 2020’de en çok izlenen bir diğer dizi ise salgın sürecine benzer hikayesi ile ilgi çeken ‘Sloborn’ oldu. Aynı zamanda Amerikan suç draması ve aksiyon dizisi ‘Narcos’ ve korku başta olmak birçok türün etkileri barındıran 15 yıllık geçmişi olan ‘Supernatural’ da en çok ilgi gören diziler arasına girdi. En çok izlenen diğer diziler arasında, ‘The Son’, ‘Wild District’, ‘Taboo’, ‘Spides’, ‘Godfather of Harlem’ ve ‘Victor Lessard’ yer aldı.

2020’DE TÜRK KOMEDİ FİLMLERİNE BÜYÜK İLGİ

2020 yılında komedi filmlerinin de oldukça ilgi gördüğü bilgisinin yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Gupse Özay’ın yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği ‘Deliha 2’ ve ‘Ölümlü Dünya’ en çok izlenen yapımlardan oldu. 2020 yılının en çok izlenen diğer filmler de ‘Transformers 5: Son Şövalye’, ‘Sahil Güvenlik’, ‘Jumanji: Vahşi Orman’, ‘Başlat: Ready Player One’, ‘Fokus’ ve Görevimiz Tehlike altıncısı olan ‘Mission: Impossible Yansımalar’ oldu.”

BELGESELSEVERLER İÇİN DOPDOLU BİR YIL

Yapılan açıklamada, “Merak uyandırıcı belgeselleri kataloğuna ekleyerek izleyicilerle sunan TV+’ta 2020 yılında en çok izlenen yapımlar arasında pandemi sürecini anlatan ‘Pandemic: Covid-19’ yer aldı. Dünyaca ünlü belgesel kanalı Nat Geo Wild’da yayınlanan belgeselleri de gösterime sokan TV+’ta ‘Afrika’nın Ölümcül Avcıları’ ve ‘Columbus’un Sırları’ isimli belgeseller de büyük ilgi gördü. Ayrıca ‘Cristiano Ronaldo Anlatıyor’, ‘Piers Morgan ile Seri Katiller’, ‘Escobar’ın Kayıp Milyonları’ ve ‘Hurda Avcıları’ da en çok izlenen belgeseller arasında sıralandı” denildi.

EN FAZLA İZLENEN ÇOCUK PROGRAMLARI

Açıklamaya göre 2020 yılının en fazla izlenen çocuk programları ise, ‘Madagaskar Serisi’, ‘Şirinler 3: Kayıp Köy’, ‘Sünger Bob Filmi: Sünger Karaya Çıkıyor’, ‘Tom ve Jerry: Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası’ ve ‘Buz Devri’ serileri oldu. Bu filmlerin yanı sıra ‘Otel Transilvanya’ serisi, ‘Emoji Filmi’, ‘Lego DC Adalet’, Türk çizgi dizisi olan ‘Pepee’ de en çok izlenen yapımlar arasında sıralamaya girdi.

BİRÇOK SPOR MÜCADELESİ İZLENDİ

2020 yılında da birçok spor mücadelesinin izlendiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

“Yerli ve yabancı ligleri gösterime alan TV+’ta Türkiye Milli Maçları haricinde Premier Lig ve Bundesliga maçları seyredildi. Ayrıca tüm dünyanın soluksuz izlediği NBA Play-Off maçları ve Formula 1 de en çok izlenenler arasında yer aldı.”