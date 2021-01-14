Dijital ödeme platformundan techfin alanında bir ilk

İSTANBUL (DHA) – Türkiye’nin dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, Android işletim sistemine sahip POS cihazı Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS olduğunu açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillenen Paycell Android POS cihazıyla tahsilat, stok takibi, e-fatura gibi süreçler tek bir platform üzerinden yönetilerek üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağlanacağı bildirildi.

Dijital ödeme platformu Paycell’in Android POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS olduğunu duyurdu. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillenen Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağlayacağı bildirildi. Üye işyerleri, kendi satış uygulamalarını ya da Paycell Android marketten indirdikleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabilecek

“ŞİRKETLERİMİZE TEK PLATFORMDAN MALİYET AVANTAJI SAĞLIYORUZ”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “Şirketlerimizin hayatını kolaylaştıran aynı zamanda da maliyetlerini azaltan çözümlerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Paycell Android POS cihazımızı sadece ödeme alan bir cihaz olmanın ötesinde farklı ihtiyaçlara uygun çözümleri tek elden sunabilen bir platform haline getirdik. Büyük şirketler Paycell Android POS üzerinde kendi ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları kolay bir şekilde geliştirebilirken, küçük ölçekli iş yerleri de Paycell Android market üzerinden ihtiyaçlarına uygun stok yönetimi, raporlama, kampanya ve iletişim yönetimi gibi uygulamaları indirerek kullanabiliyor. KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu platform üzerinden karşılayarak maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. Maliyetlerin yanı sıra pandemi döneminde önemi artan temassız ödeme konusunda ise Paycell Android POS’ta QR tabanlı ödeme deneyimi sunuyoruz. Güçlü altyapımız üzerinden sunduğumuz Paycell Android POS cihazımızın Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk POS cihazı olarak tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İHTİYAÇ DUYULAN UYGULAMALAR ANINDA YÜKLENEBİLİYOR”

Dijital ödeme platformu Paycell’in Android yapılan yazılı açıklamaya göre:

“Üye iş yerleri nakit, banka kartı, kredi kartı, yemek kartı ve QR kod ile ödemeleri destekleyen Paycell Android POS ile e-fatura keserek anında müşterilerine iletebilecek. İş yerlerini banka anlaşmalarının getirdiği mali yükten de kurtaran Paycell Android POS için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu bulunmuyor.İletişim altyapısı olmayan üye iş yerleri, diledikleri uygulamayı Android POS’a entegre edebiliyor, Paycell’in kendi iletişim ve kampanya çözümlerini kullanabiliyor ya da Paycell’in sadakat programı altyapısını müşterilerine özel bir Sadakat Programı oluşturarak müşteri kazanımı ve ciro artışı sağlama fırsatına kavuşuyor. Cihazın Android işletim sisteminin getirdiği esneklik sayesinde üye iş yerlerinin ileride oluşabilecek ihtiyaçları için de teknolojik altyapı şimdiden hazırlanmış oluyor.

Paycell Android POS cihazı talepleri için 0850 622 60 60 numaralı Paycell Çağrı Merkezi’ni aramak ya da www. paycell.com.tr üzerinden başvuruda bulunmak yeterli.