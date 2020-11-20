Dijital ödeme platformunda kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı 

İSTANBUL, (DHA)- Turkcell’in dijital ödeme platformu Paycell, 2020 yılının ilk 9 ayında aktif kullanıcı sayısının 4.6 milyona çıktığını duyurdu.

3. çeyrek sonunda Paycell’deki işlem hacminin 2.2 milyar TL’yi bulduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital ödeme alışkanlıkları pandemi dönemiyle birlikte daha fazla arttı. Paycell bu dönemde grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85’lik büyüme yaşarken üye işyeri sayısı 11 bine ulaştı” dedi.

Erkan, bu büyümede üye iş yerlerine maliyet ve verimlilik açısından avantaj sağlayan, mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS’un da etkisi olduğunun altını çizdi.